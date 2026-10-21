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Cicpc detuvo a mujer por desviar fondos de una empresa en Barquisimeto

Sucesos en Lara

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Funcionarios de la Delegación Municipal Barquisimeto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) efectuaron la captura de Ormarys María Villalba Querales, de 33 años, en la avenida Lara de la capital larense. La detención fue confirmada por el director nacional del cuerpo detectivesco, Douglas Rico.

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De acuerdo con las investigaciones de campo, la mujer se valía de la confianza depositada por sus superiores y de su posición dentro de la compañía para cometer el delito. Según el reporte oficial, la ciudadana utilizaba facturas y comprobantes de pago falsificados, manipulando los registros contables con el propósito de desviar activos corporativos hacia su cuenta bancaria personal.

Tras corroborar su participación en un esquema de fraude interno, los funcionarios pusieron el caso a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público en el estado Lara, instancia que continuará con el proceso judicial correspondiente.

Con información de noticiascol.com

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