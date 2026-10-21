Funcionarios de la Delegación Municipal Barquisimeto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) efectuaron la captura de Ormarys María Villalba Querales, de 33 años, en la avenida Lara de la capital larense. La detención fue confirmada por el director nacional del cuerpo detectivesco, Douglas Rico.
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Cicpc detuvo a mujer por desviar fondos de una empresa en Barquisimeto
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