Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llevaron a cabo la detención de un hombre en el sector Primero de Mayo, ubicado en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua. La aprehensión se produjo durante labores de patrullaje y verificación de identidad en la vía pública.
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PNB captura en Aragua a hombre solicitado por femicidio en Colombia
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