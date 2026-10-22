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PNB captura en Aragua a hombre solicitado por femicidio en Colombia

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Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llevaron a cabo la detención de un hombre en el sector Primero de Mayo, ubicado en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua. La aprehensión se produjo durante labores de patrullaje y verificación de identidad en la vía pública.

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Al consultar los datos del ciudadano a través del Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), los agentes confirmaron que sobre él pesaba una orden de captura emitida por las autoridades colombianas. El sujeto es requerido por su presunta vinculación con un caso de femicidio agravado cometido en el país vecino.

Lo buscaban por femicidio: PNB captura a delincuente solicitado por la Justicia colombiana

Tras la captura, el detenido fue trasladado a la sede policial y puesto a la orden del Ministerio Público. El organismo de seguridad no reveló la identidad del detenido, quien ahora queda bajo la disposición de los entes competentes para coordinar las acciones legales necesarias con las autoridades de Colombia. Serán las autoridades quienes gestionen la eventual entrega del acusado a la justicia colombiana.

Con información de noticiascol.com

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