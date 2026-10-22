Una inusual situación se registró este miércoles 21 de octubre en la parroquia Caraballeda, estado La Guaira, cuando una serpiente de gran tamaño fue localizada en el interior del motor de un autobús de transporte público. El hallazgo ocurrió específicamente en el sector San Julián, lo que requirió la intervención inmediata de las autoridades.
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Sucesos
Bomberos rescataron una serpiente escondida en el motor de un autobús en La Guaira
Emergencia en La Guaira
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Con información de noticiascol.com
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