Bomberos rescataron una serpiente escondida en el motor de un autobús en La Guaira

Al recibir el reporte, efectivos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para ejecutar las maniobras necesarias y extraer al ejemplar, conocido popularmente como «Tragavenado». Gracias a la pericia de los funcionarios, la operación permitió controlar la situación sin reportes de heridos ni daños materiales en la unidad de transporte.

Ante este tipo de encuentros con fauna silvestre, las autoridades reiteran la importancia de seguir protocolos de seguridad para evitar incidentes. Las principales recomendaciones son mantener distancia, evitar provocar al animal, despejar el área y contactar a los bomberos para que especialistas realicen el retiro seguro del reptil.