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Recapturan en Cabimas a tres jóvenes que escaparon del Centro de Detención Juventud Bicentenaria

Sucesos en la Costa Oriental del Lago

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Tras una rápida movilización de los órganos de seguridad, fueron recapturados tres jóvenes que se habían fugado del Centro de Detención Juventud Bicentenaria (V), ubicado en la ciudad de Cabimas. La acción, ejecutada por funcionarios del DIE-Zulia, permitió cercar la salida de la ciudad de la Costa Oriental del Lago y dar con el paradero de los evadidos poco tiempo después de que abandonaran el recinto.

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Los recapturados fueron identificados como José Gregorio Basabe Hernández, de 20 años, quien cumple una condena por abuso sexual; Adrian Alejandro Medina Hernandez, de 20 años, sentenciado por homicidio; y Kenderson Ramón Reyes Guanipa, también de 20 años, condenado por el delito de homicidio. Según un informe conocido por los medios, la alerta emitida a todos los órganos de seguridad del estado fue determinante para lograr la captura inmediata de los tres sujetos.

Tras el procedimiento, los individuos fueron devueltos al centro de detención donde cumplen sus respectivas sanciones. Las autoridades mantuvieron el despliegue en la zona hasta confirmar que los mismos fuesen capturados y devueltos al lugar.

Con información de noticiascol.com

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