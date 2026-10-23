Tras una rápida movilización de los órganos de seguridad, fueron recapturados tres jóvenes que se habían fugado del Centro de Detención Juventud Bicentenaria (V), ubicado en la ciudad de Cabimas. La acción, ejecutada por funcionarios del DIE-Zulia, permitió cercar la salida de la ciudad de la Costa Oriental del Lago y dar con el paradero de los evadidos poco tiempo después de que abandonaran el recinto.
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Sucesos
Recapturan en Cabimas a tres jóvenes que escaparon del Centro de Detención Juventud Bicentenaria
Sucesos en la Costa Oriental del Lago
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