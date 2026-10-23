Rescatan a comerciante secuestrada en una bodega de San Francisco

Efectivos del Cuerpo de Policía del Estado Zulia (CPBEZ) se trasladaron al sitio para establecer un perímetro de seguridad y ejecutar los protocolos necesarios. Gracias a la intervención táctica de los funcionarios, la víctima fue rescatada sana y salva del establecimiento comercial.

Tras asegurar el área, los uniformados procedieron con la captura del agresor. El detenido fue trasladado a la sede policial y puesto a la orden del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes sobre el caso.