La tarde de este jueves 22 de octubre, una situación de rehenes en el municipio San Francisco concluyó con la liberación de una comerciante. El incidente ocurrió cuando un sujeto armado irrumpió en su bodega con la intención de someterla, lo que activó una respuesta inmediata de las autoridades locales tras recibir el aviso de los vecinos.
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Sucesos
Rescatan a comerciante secuestrada en una bodega de San Francisco
Sucesos en el Zulia
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