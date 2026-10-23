Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Rescatan a comerciante secuestrada en una bodega de San Francisco

Sucesos en el Zulia

|1 min|
Imagen de la noticia: Rescatan a comerciante secuestrada en una bodega de San Francisco

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La tarde de este jueves 22 de octubre, una situación de rehenes en el municipio San Francisco concluyó con la liberación de una comerciante. El incidente ocurrió cuando un sujeto armado irrumpió en su bodega con la intención de someterla, lo que activó una respuesta inmediata de las autoridades locales tras recibir el aviso de los vecinos.

Lee también
Recapturan en Cabimas a tres jóvenes que escaparon del Centro de Detención Juventud Bicentenaria

Efectivos del Cuerpo de Policía del Estado Zulia (CPBEZ) se trasladaron al sitio para establecer un perímetro de seguridad y ejecutar los protocolos necesarios. Gracias a la intervención táctica de los funcionarios, la víctima fue rescatada sana y salva del establecimiento comercial.

Tras asegurar el área, los uniformados procedieron con la captura del agresor. El detenido fue trasladado a la sede policial y puesto a la orden del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes sobre el caso.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosCPBEZSan Francisco

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.