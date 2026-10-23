Un funcionario de seguridad de la Gobernación del estado Falcón perdió la vida este jueves 22 de octubre en un accidente de tránsito registrado en la carretera nacional Morón-Coro. El suceso ocurrió al mediodía, específicamente en el sector Vizcaíno del municipio Píritu.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Escolta de la Gobernación de Falcón muere en accidente de tránsito en la Morón-Coro
Siniestro vial en Falcón
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...