Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Escolta de la Gobernación de Falcón muere en accidente de tránsito en la Morón-Coro

Siniestro vial en Falcón

|2 min|
Imagen de la noticia: Escolta de la Gobernación de Falcón muere en accidente de tránsito en la Morón-Coro

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Un funcionario de seguridad de la Gobernación del estado Falcón perdió la vida este jueves 22 de octubre en un accidente de tránsito registrado en la carretera nacional Morón-Coro. El suceso ocurrió al mediodía, específicamente en el sector Vizcaíno del municipio Píritu.

Lee también
Asesinan a comerciante venezolano al salir de un servicio religioso en Villa del Rosario

La víctima fue identificada por las autoridades como Gerardo José Camacho Fernández, de 32 años de edad, quien se desempeñaba como escolta de la Gobernación del estado Falcón. El ciudadano, residente de Coro, falleció de manera inmediata en el lugar del siniestro.

En el vehículo, una camioneta Toyota Hilux de color blanco, viajaban otras dos personas. Felipe Campos Parra, de 29 años, resultó herido de gravedad tras el volcamiento. El lesionado fue atendido inicialmente por paramédicos de Protección Civil en el Centro Integral de Diagnóstico (CDI) “Alexis Zamarripa de Guamacho” y posteriormente referido a la emergencia del Hospital Doctor Alfredo Van Grieken de Coro, donde presenta politraumatismo musculoesquelético y traumatismo lumbar. Por su parte, el tercer ocupante, identificado como Nixon David Yraola Ramírez, resultó ileso.

Un hombre muerto y otro herido tras volcamiento de un vehículo: un funcionario entre las víctimas

Comisiones de Seguridad Vial y de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana se presentaron en el sitio para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente que involucró a los tres ciudadanos. Las autoridades mantienen el despliegue en la zona para esclarecer los detalles de este lamentable siniestro vial que enluta a un trabajador de la administración regional.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosAccidente VialFalcón

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.