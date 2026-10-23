Escolta de la Gobernación de Falcón muere en accidente de tránsito en la Morón-Coro

La víctima fue identificada por las autoridades como Gerardo José Camacho Fernández, de 32 años de edad, quien se desempeñaba como escolta de la Gobernación del estado Falcón. El ciudadano, residente de Coro, falleció de manera inmediata en el lugar del siniestro.

En el vehículo, una camioneta Toyota Hilux de color blanco, viajaban otras dos personas. Felipe Campos Parra, de 29 años, resultó herido de gravedad tras el volcamiento. El lesionado fue atendido inicialmente por paramédicos de Protección Civil en el Centro Integral de Diagnóstico (CDI) “Alexis Zamarripa de Guamacho” y posteriormente referido a la emergencia del Hospital Doctor Alfredo Van Grieken de Coro, donde presenta politraumatismo musculoesquelético y traumatismo lumbar. Por su parte, el tercer ocupante, identificado como Nixon David Yraola Ramírez, resultó ileso.

Comisiones de Seguridad Vial y de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana se presentaron en el sitio para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente que involucró a los tres ciudadanos. Las autoridades mantienen el despliegue en la zona para esclarecer los detalles de este lamentable siniestro vial que enluta a un trabajador de la administración regional.