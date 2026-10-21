El venezolano David José Rosales Castiblanco, identificado por las autoridades como alias “Brayan Veneco”, fue detenido por la Policía Nacional de Colombia en un centro asistencial del municipio de Morales, en el departamento de Bolívar. El sujeto, señalado como uno de los cabecillas del Frente 4 de las disidencias de las FARC, se encontraba recibiendo atención médica por heridas de arma de fuego al momento de su aprehensión.
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Capturan en Colombia a alias “Brayan Veneco”, cabecilla de disidencias de las FARC
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