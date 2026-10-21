Capturan en Colombia a alias “Brayan Veneco”, cabecilla de disidencias de las FARC

Debido a amenazas de un posible ataque contra el hospital donde permanecía, las autoridades coordinaron su traslado a una clínica de mayor complejidad en Aguachica, Cesar, bajo estrictas medidas de seguridad. Rosales Castiblanco figuraba en el cartel de los más buscados de la Gobernación de Antioquia, con una recompensa de hasta 150 millones de pesos. Es investigado por su presunta participación en múltiples hechos violentos, incluyendo una emboscada en Remedios, Antioquia, que dejó 13 personas fallecidas en mayo de 2024.

Además de homicidio y terrorismo, las autoridades lo vinculan con el confinamiento y desplazamiento forzado de familias en sectores de Antioquia durante 2023. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín para enfrentar cargos por seis delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado y tráfico de armas. Su captura representa un golpe a la capacidad de mando de las estructuras criminales que operan en el sur de Bolívar y Antioquia.