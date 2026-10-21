Un avión de combate Mirage 2000D se estrelló la noche de este martes en las cercanías de Rogéville, al noreste de Francia, mientras realizaba un vuelo de entrenamiento. El siniestro dejó como saldo un miembro de la tripulación fallecido, mientras que las autoridades mantienen las labores de búsqueda para localizar al segundo ocupante, quien permanece desaparecido.
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Un tripulante fallece tras estrellarse un avión Mirage 2000D en Francia
Siniestro aéreo en Francia
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