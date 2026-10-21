Un tripulante fallece tras estrellarse un avión Mirage 2000D en Francia

El prefecto local, Yves Séguy, informó que las condiciones meteorológicas, caracterizadas por la oscuridad y una densa niebla, impidieron el despliegue de helicópteros de rescate. Por esta razón, las operaciones de búsqueda se ejecutan mediante equipos terrestres apoyados por drones.

El Mirage 2000D, un modelo biplaza que opera desde 1993, ha sido una pieza clave en las misiones militares francesas en diversos conflictos internacionales. A pesar de su trayectoria, el modelo ha registrado incidentes previos, como el ocurrido en 2019 en la región de Jura. Actualmente, la flota se encuentra en un proceso de modernización para extender su vida útil hasta la década de 2030, con la entrega de unidades renovadas al Ejército del Aire y del Espacio.