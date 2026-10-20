Una familia venezolana, originaria del municipio San Francisco en el estado Zulia, vivió momentos de angustia tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la autopista interestatal I-15, ubicada en Salt Lake City, Utah. El incidente, que involucró a tres vehículos, dejó a los integrantes de la familia con lesiones por las que actualmente reciben atención médica.
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Familia venezolana sobrevive a violento accidente vial en Utah
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