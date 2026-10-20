Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales

Familia venezolana sobrevive a violento accidente vial en Utah

Sucesos en el exterior

|2 min|
Imagen de la noticia: Familia venezolana sobrevive a violento accidente vial en Utah

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Una familia venezolana, originaria del municipio San Francisco en el estado Zulia, vivió momentos de angustia tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la autopista interestatal I-15, ubicada en Salt Lake City, Utah. El incidente, que involucró a tres vehículos, dejó a los integrantes de la familia con lesiones por las que actualmente reciben atención médica.

Lee también
Presidente de Colombia ordena ofensiva total contra el ELN y disidencias de las FARC

Carolina Silva, madre de la familia, relató que el impacto ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban junto a su esposo, Darwin Cordero, y su hija de seis años fue alcanzado por otro automóvil. Según el testimonio de Silva, su carro dio tres vueltas sobre la carretera antes de quedar detenido a un costado de la vía. “Fue como volver a nacer”, expresó la mujer tras el suceso.

“Fue como volver a nacer”: familia venezolana sobrevive a violento choque en Utah

De acuerdo con las autoridades locales, el siniestro fue causado por el conductor de un vehículo Audi, quien circulaba a exceso de velocidad. El sargento Luis Silva, de la Patrulla de Carreteras de Utah, confirmó que el responsable perdió el control del volante, impactando contra el Toyota Corolla de la familia venezolana y un tercer automóvil marca Subaru. El conductor del Audi resultó gravemente herido tras salir expulsado del vehículo al no utilizar el cinturón de seguridad.

Actualmente, los tres integrantes de la familia se recuperan en el hospital de Murray, donde reciben cuidados médicos tras el impacto. La familia, que reside desde hace poco más de un año en la ciudad de Bozeman, Montana, se encontraba de tránsito por Utah al momento del accidente.

“Fue como volver a nacer”: familia venezolana sobrevive a violento choque en Utah

Las autoridades cerraron temporalmente todos los carriles en dirección norte de la autopista para atender la emergencia y realizar las investigaciones pertinentes sobre la colisión.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

InternacionalesAccidente VialUtahVenezolanos

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.