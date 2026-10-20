Familia venezolana sobrevive a violento accidente vial en Utah

Carolina Silva, madre de la familia, relató que el impacto ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban junto a su esposo, Darwin Cordero, y su hija de seis años fue alcanzado por otro automóvil. Según el testimonio de Silva, su carro dio tres vueltas sobre la carretera antes de quedar detenido a un costado de la vía. “Fue como volver a nacer”, expresó la mujer tras el suceso.

De acuerdo con las autoridades locales, el siniestro fue causado por el conductor de un vehículo Audi, quien circulaba a exceso de velocidad. El sargento Luis Silva, de la Patrulla de Carreteras de Utah, confirmó que el responsable perdió el control del volante, impactando contra el Toyota Corolla de la familia venezolana y un tercer automóvil marca Subaru. El conductor del Audi resultó gravemente herido tras salir expulsado del vehículo al no utilizar el cinturón de seguridad.

Actualmente, los tres integrantes de la familia se recuperan en el hospital de Murray, donde reciben cuidados médicos tras el impacto. La familia, que reside desde hace poco más de un año en la ciudad de Bozeman, Montana, se encontraba de tránsito por Utah al momento del accidente.

Las autoridades cerraron temporalmente todos los carriles en dirección norte de la autopista para atender la emergencia y realizar las investigaciones pertinentes sobre la colisión.