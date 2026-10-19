Un juez de Miami dictó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro, tras determinar que existen elementos suficientes para procesarlo por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996. La medida judicial, formalizada el pasado viernes, responde a una investigación estatal sobre el ataque en el que murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.
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Internacionales
Juez de Miami emite orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996
Caso Hermanos al Rescate
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