Juez de Miami emite orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996

De acuerdo con los documentos judiciales, el caso se centra en la supuesta colaboración de espías cubanos que operaban en Florida, quienes habrían suministrado información para facilitar la interceptación de las aeronaves por parte de cazas cubanos sobre aguas internacionales. En aquel momento, Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Este proceso representa un avance en la causa que la justicia de Florida reabrió en marzo, tres décadas después del suceso. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene previsto ofrecer una rueda de prensa este lunes en Miami para informar sobre la orden de arresto estatal contra el exmandatario.

La acción legal se suma a las acusaciones presentadas en mayo pasado por la justicia federal estadounidense, que también vinculan a Castro con cargos de asesinato y conspiración. Este desarrollo ocurre en un contexto de creciente presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las autoridades cubanas mediante el endurecimiento de sanciones.