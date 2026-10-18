Vuelo de Austrian Airlines aterrizó de emergencia en Bulgaria tras amenaza de bomba

La alerta se activó mientras la aeronave sobrevolaba las cercanías de la frontera con Rumanía. Según reportes, las autoridades austríacas recibieron en Viena una llamada telefónica que advertía sobre la presencia de un objeto sospechoso en la cabina. Ante la situación, y siguiendo los protocolos internacionales, el vuelo fue escoltado por un avión de combate de la Fuerza Aérea búlgara hasta la capital, donde la aeronave tomó tierra de forma segura.

Tras el aterrizaje, los servicios de seguridad del país balcánico evacuaron a todos los ocupantes y procedieron a una inspección minuciosa del avión. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el hallazgo de ningún artefacto ni la veracidad de la amenaza recibida. Este suceso ocurre pocas semanas después de otro incidente de seguridad en un vuelo de Flydubai, lo que mantiene en alerta a las autoridades aeroportuarias de la región.