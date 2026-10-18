Un vuelo de la aerolínea Austrian Airlines que cubría la ruta entre Tel Aviv y Viena tuvo que desviar su trayectoria este domingo y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria, tras recibir una alerta por una supuesta amenaza de bomba a bordo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Bulgaria confirmó el incidente, detallando que en el Airbus A320 viajaban 51 pasajeros y seis miembros de la tripulación.
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Vuelo de Austrian Airlines aterrizó de emergencia en Bulgaria tras amenaza de bomba
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