En una resolución calificada como histórica por la representación legal de las víctimas, la justicia de República Dominicana modificó la tipificación penal en el caso del colapso de la discoteca Jet Set, ocurrido en abril de 2025. El juez Franny González, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, determinó que el proceso contra los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat, debe ser juzgado bajo la figura de homicidio voluntario por dolo eventual.
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Justicia dominicana eleva cargos contra propietarios de discoteca Jet Set por colapso mortal
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