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Justicia dominicana eleva cargos contra propietarios de discoteca Jet Set por colapso mortal

Justicia internacional

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En una resolución calificada como histórica por la representación legal de las víctimas, la justicia de República Dominicana modificó la tipificación penal en el caso del colapso de la discoteca Jet Set, ocurrido en abril de 2025. El juez Franny González, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, determinó que el proceso contra los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat, debe ser juzgado bajo la figura de homicidio voluntario por dolo eventual.

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Esta decisión permite que los acusados enfrenten penas de entre 3 y 20 años de prisión, superando el límite de dos años que contemplaba la acusación inicial por homicidio involuntario. El magistrado fundamentó su fallo en que los dueños del local tenían conocimiento previo sobre el avanzado deterioro de la estructura y las advertencias formales sobre el peligro inminente, sin haber ejecutado las medidas preventivas necesarias.

Debido al cambio en la calificación jurídica, el expediente fue remitido a un tribunal colegiado, lo que implica que el juicio deberá celebrarse desde cero bajo el nuevo marco penal. El colapso, registrado la madrugada del 8 de abril de 2025, resultó en la muerte de 236 personas, entre ellas el reconocido merenguero Rubby Pérez, además de otras figuras públicas y decenas de heridos.

Informes periciales presentados por el Ministerio Público señalaron que el desplome fue causado por una sobrecarga progresiva en la losa superior. Según los expertos, la estructura colapsó debido a la instalación, a lo largo de los años, de elementos pesados como tanques de agua, equipos de climatización industrial y soportes para sistemas de sonido y luces, sin la previsión estructural adecuada para soportar dicho peso.

Con información de noticiascol.com

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