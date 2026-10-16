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Colombia: Cinco venezolanos mueren tras volcamiento de autobús en el Cauca

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Un autobús de pasajeros que se dirigía hacia Perú sufrió un accidente en el departamento del Cauca, Colombia, durante la madrugada de este jueves 15 de octubre. El siniestro, que dejó un saldo de cinco ciudadanos venezolanos fallecidos, se produjo tras un intento de asalto en la vía Panamericana.

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Según las autoridades colombianas, el vehículo, perteneciente a la empresa Panamericana, fue interceptado por cuatro hombres armados en el sector de Río Piedras, entre los municipios de Timbío y Rosas. Los atacantes dispararon contra la unidad para obligar al conductor a detenerse. El chofer resultó herido con impactos de bala durante el atentado y, al intentar evadir a los delincuentes, perdió el control del autobús, lo que provocó que volcara a un costado de la carretera.

Los organismos de emergencia desplegaron más de 15 ambulancias para atender a los pasajeros. Aunque los reportes iniciales mencionaron al menos 64 personas heridas, posteriormente se informó sobre el traslado de 56 afectados a centros asistenciales en Popayán y Timbío. Entre las víctimas fatales se encuentran dos mujeres, un hombre y un menor de edad.

La Policía Nacional de Colombia mantiene las investigaciones para identificar a los responsables del ataque armado. Asimismo, las autoridades indagan sobre las razones por las cuales la unidad transitaba por este corredor vial, ya que la ruta autorizada para la empresa correspondía originalmente al tramo por Bucaramanga y el Alto de la Línea. Las autoridades del departamento del Cauca mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos.

Con información de noticiascol.com

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