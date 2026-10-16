Un autobús de pasajeros que se dirigía hacia Perú sufrió un accidente en el departamento del Cauca, Colombia, durante la madrugada de este jueves 15 de octubre. El siniestro, que dejó un saldo de cinco ciudadanos venezolanos fallecidos, se produjo tras un intento de asalto en la vía Panamericana.
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Colombia: Cinco venezolanos mueren tras volcamiento de autobús en el Cauca
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