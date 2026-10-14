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Frontera colombo-venezolana busca repuntar su economía con nuevas alianzas estratégicas

Integración regional

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Empresarios, autoridades y representantes gremiales de Venezuela y Colombia se han dado cita este miércoles y jueves en la ciudad de Cúcuta. El motivo es la celebración de la cuarta edición del Gran Encuentro de la Frontera Visión Nueva Frontera 2026, un espacio diseñado para fomentar inversiones conjuntas, alianzas productivas y nuevas oportunidades de negocio entre ambas naciones.

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El evento, coordinado por la Cámara Colombo Venezolana en conjunto con la Gobernación de Norte de Santander, tiene como sede las instalaciones del Hotel Casino Internacional. La agenda incluye una serie de actividades académicas centradas en el sector turismo, negocios y relaciones binacionales, además de una exposición comercial que congrega a 46 empresas de ambos países.

Oportunidades de inversión y complementariedad económica

Durante la jornada, Felipe González Garza, presidente de la junta directiva de la Cámara Colombo Venezolana, subrayó la importancia de la integración regional. Según el directivo, existe una oportunidad clave para que ambos países desarrollen inversiones compartidas, robustezcan sus cadenas de valor y aprovechen la complementariedad de sus economías.

Asimismo, el representante gremial confirmó que este encuentro funciona como preámbulo para la primera edición de la Milagro Week, una iniciativa orientada a captar inversionistas extranjeros y fortalecer sectores estratégicos para los mercados de ambos países.

Incremento del intercambio comercial binacional

Esta cumbre se desarrolla en un escenario de recuperación para las relaciones económicas transfronterizas. Entre enero y julio de 2026, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela alcanzó los 745,24 millones de dólares, lo que representa un incremento del 12,8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Del total registrado, las exportaciones colombianas hacia territorio venezolano sumaron 683,97 millones de dólares, mientras que las importaciones desde Venezuela hacia Colombia se situaron en 65,26 millones de dólares.

Con información de noticiascol.com

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