Empresarios, autoridades y representantes gremiales de Venezuela y Colombia se han dado cita este miércoles y jueves en la ciudad de Cúcuta. El motivo es la celebración de la cuarta edición del Gran Encuentro de la Frontera Visión Nueva Frontera 2026, un espacio diseñado para fomentar inversiones conjuntas, alianzas productivas y nuevas oportunidades de negocio entre ambas naciones.
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Frontera colombo-venezolana busca repuntar su economía con nuevas alianzas estratégicas
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