La nación centroamericana fue sacudida este lunes 12 de octubre por un nuevo movimiento telúrico de magnitud 6,4, evento que ha encendido las alarmas en la población tras el reciente terremoto de 7,7 que afectó al país.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Nuevo sismo de 6.4 sacude Panamá y mantiene en vilo a la población
Situación sísmica en Centroamérica
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...