Nuevo sismo de 6.4 sacude Panamá y mantiene en vilo a la población

Según datos proporcionados por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC), el epicentro se localizó a 29 kilómetros al noreste de Coiba, con una profundidad superficial de apenas 2 kilómetros.

El organismo académico detalló que, aproximadamente 60 minutos después, se produjo una réplica de magnitud 5,0, situada a 65 kilómetros al suroeste de la misma zona.

Monitoreo y antecedentes sísmicos

A pesar de la intensidad del evento, los organismos de gestión de riesgos y protección civil no han notificado pérdidas humanas ni daños materiales de gran magnitud hasta la presente hora.

Panamá continúa en estado de alerta tras el potente sismo de 7,7 registrado días atrás, el cual dejó un saldo lamentable de varios heridos y más de 1.280 viviendas con afectaciones estructurales.

Actualmente, las comisiones especializadas en evaluación sísmica despliegan inspecciones en zonas costeras y del interior, con el objetivo de descartar daños adicionales en infraestructuras públicas y residenciales.