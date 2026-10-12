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Francia: Estudiante de 14 años dispara contra docentes en un colegio

El agresor, quien no tenía antecedentes penales, fue capturado tras atacar al director y a una maestra en una institución educativa cerca de Marsella

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Un joven de 14 años protagonizó un violento episodio este lunes 12 de octubre al ingresar armado con una escopeta de caza a una institución educativa en el sureste de Francia. El menor logró herir a dos educadores, incluyendo al director del plantel, quienes afortunadamente se encuentran fuera de peligro tras recibir atención médica por impactos de plomo en sus extremidades inferiores. La rápida acción de otro profesor permitió someter al atacante antes de que causara mayores daños.

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El incidente ha causado un profundo impacto en la sociedad francesa, ocurriendo en una semana marcada por tensiones en el sector educativo debido a protestas estudiantiles. No obstante, los investigadores han descartado, por el momento, cualquier vínculo entre este suceso y las manifestaciones que se desarrollan en los institutos del país.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, se trasladó al colegio Joseph-Lakanal, ubicado a 30 kilómetros de Marsella, para supervisar las investigaciones. Según las autoridades, el agresor carecía de antecedentes y permanece bajo custodia policial. Asimismo, se confirmó la detención de sus padres y el hallazgo de diversas armas en el domicilio familiar, aunque aún se desconoce cómo el adolescente obtuvo el arma utilizada en el ataque.

Detalles del ataque

De acuerdo con la fiscal adjunta de Marsella, Audrey Jouaneton, el menor ocultó el arma en un estuche de guitarra para ingresar al centro. Tras realizar los primeros disparos en el vestíbulo, el joven se dirigió al segundo piso, donde accionó el arma en un pasillo y posteriormente en un aula, causando heridas leves a otras personas presentes. Durante todo el evento, el atacante mantuvo un silencio absoluto.

El presidente Emmanuel Macron destacó la valentía del personal docente, cuya intervención evitó una tragedia mayor. Por su parte, el ministro Nuñez calificó el acto como premeditado y ha ordenado que el caso sea manejado por la brigada criminal de Marsella bajo la figura de intento de asesinato.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, expresó su solidaridad con el gremio docente, subrayando que la violencia en el entorno escolar ha alcanzado niveles preocupantes. Este hecho se suma a una semana de luto y conmemoración en Francia, donde se preparan homenajes para recordar a los profesores Samuel Paty y Dominique Bernard, víctimas de ataques yihadistas en años anteriores.

Ante la gravedad de la situación, figuras políticas como Marine Le Pen han solicitado un endurecimiento en las penas para este tipo de delitos y la creación de un ministerio dedicado exclusivamente a la protección de la infancia.

Con información de noticiascol.com

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