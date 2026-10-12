Un joven de 14 años protagonizó un violento episodio este lunes 12 de octubre al ingresar armado con una escopeta de caza a una institución educativa en el sureste de Francia. El menor logró herir a dos educadores, incluyendo al director del plantel, quienes afortunadamente se encuentran fuera de peligro tras recibir atención médica por impactos de plomo en sus extremidades inferiores. La rápida acción de otro profesor permitió someter al atacante antes de que causara mayores daños.
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Internacionales
Francia: Estudiante de 14 años dispara contra docentes en un colegio
El agresor, quien no tenía antecedentes penales, fue capturado tras atacar al director y a una maestra en una institución educativa cerca de Marsella
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Con información de noticiascol.com
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