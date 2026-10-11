Trump acuerda importar diésel ruso para bajar precios en EE.UU.

A través de su plataforma Truth Social, el magnate aseguró haber mantenido una conversación productiva con Vladimir Putin, confirmando que Moscú comenzará a enviar suministros de diésel de manera inmediata para abastecer tanto al mercado estadounidense como al global. Según lo detallado por Trump, el plan contempla una entrega inicial de 300.000 toneladas, seguida de 500.000 toneladas en noviembre y un millón adicional poco después, con la posibilidad de alcanzar hasta tres millones de toneladas dependiendo de la capacidad operativa de las refinerías rusas.

Prioridad en los costos

Esta iniciativa responde a la preocupación por el incremento del 66% en los precios de la gasolina, atribuido por la administración actual a la guerra en Irán. Trump ha enfatizado que su prioridad absoluta es reducir los costos para los ciudadanos, prometiendo una caída récord en los precios del diésel. Para concretar este plan, el Departamento del Tesoro ha emitido una autorización oficial que permite a Moscú comercializar su gasóleo hasta abril de 2027, lo que supone un levantamiento efectivo de las sanciones impuestas tras la invasión a Ucrania.

Rechazo internacional

La respuesta de Volodimir Zelenski no se hizo esperar. El presidente ucraniano calificó la decisión como una postura débil e indigna, advirtiendo que este tipo de concesiones a Putin no conducen a la paz, sino que representan una inversión directa en la continuación de la guerra. Zelenski lamentó además que la delegación ucraniana presente en Florida para reuniones con enviados estadounidenses, como Jared Kushner y Steve Witkoff, haya sido utilizada como una simple fachada para encubrir este pacto.

Por su parte, la Unión Europea se sumó a las críticas. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, subrayó que suspender las sanciones sobre el diésel ruso solo otorga a Moscú más recursos para financiar el conflicto, reiterando que Europa mantendrá su firmeza contra Rusia. Mientras se discute este acuerdo, la violencia persiste en territorio ucraniano, con un reciente ataque ruso en Zaporiyia que dejó 11 fallecidos, incluyendo tres menores de edad, además de los cortes eléctricos masivos que afectan a Kiev tras las nuevas ofensivas.