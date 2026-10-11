A solo tres semanas de los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha tomado una medida drástica para intentar mitigar el impacto negativo en la economía y favorecer al Partido Republicano. En un giro inesperado, el mandatario comunicó este viernes la formalización de un convenio con Rusia para la importación de diésel, con el objetivo de contener la escalada en los precios del combustible.
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Internacionales
Trump acuerda importar diésel ruso para bajar precios en EE.UU.
El mandatario estadounidense busca aliviar el costo del combustible mediante un pacto que ha desatado rechazo internacional
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