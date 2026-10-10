Helicóptero se desploma en el Lago Atitlán: cinco sobrevivientes y dos desaparecidos

Hasta el momento, las labores de rescate han permitido localizar con vida a cinco de los ocupantes. Sin embargo, dos personas permanecen desaparecidas tras el impacto. El siniestro movilizó rápidamente a comisiones de los Bomberos Voluntarios, quienes desplegaron unidades de buceo especializadas para realizar inmersiones en las profundidades del embalse natural.

Las brigadas de rescate mantienen el rastreo en un área delimitada alrededor del punto exacto donde ocurrió el acuatizaje, con el objetivo de localizar a los dos pasajeros faltantes y evaluar el estado de la aeronave sumergida. Por su parte, los cinco sobrevivientes recibieron atención médica inmediata por parte de paramédicos, quienes coordinaron su traslado a centros hospitalarios cercanos para una evaluación más detallada.

Investigación en curso

Las autoridades aeronáuticas de Guatemala han iniciado las investigaciones pertinentes para determinar las causas que provocaron la falla mecánica o la pérdida de control de la aeronave en la jurisdicción de Sololá. El entorno geográfico del Lago Atitlán, caracterizado por su ubicación entre montañas y volcanes, presenta condiciones climáticas y de viento particulares que están siendo analizadas como factores determinantes en el suceso. Los equipos de rescate han asegurado que las operaciones de búsqueda continuarán de manera ininterrumpida, siempre que las condiciones meteorológicas y la visibilidad en la zona lo permitan.