Un helicóptero con siete personas a bordo se precipitó este viernes 9 de octubre a las aguas del Lago Atitlán, en el departamento de Sololá, Guatemala, lo que activó de inmediato un despliegue de los cuerpos de socorro locales.
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Helicóptero se desploma en el Lago Atitlán: cinco sobrevivientes y dos desaparecidos
Tragedia aérea en el Lago Atitlán
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