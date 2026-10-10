Operativo policial en Chile deja casi 600 detenidos: 18 venezolanos entre los capturados

El operativo contó con el despliegue de unidades especializadas de Carabineros a lo largo de diversas regiones del país. De la cifra total, 512 sujetos fueron detenidos por tener órdenes judiciales vigentes, mientras que 84 fueron capturados en su condición de prófugos.

Detalles del despliegue policial

La mayor parte de las aprehensiones fueron ejecutadas por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (S.E.B.V.), con un saldo de 169 detenidos. Por su parte, las Secciones de Investigación Policial (SIP) de las unidades territoriales sumaron 338 capturas, seguidas por el OS9 con 52 y el OS7 con 37 aprehendidos.

En cuanto a la distribución geográfica, 100 personas fueron capturadas en la región Metropolitana, mientras que las 496 restantes fueron localizadas en otras zonas del territorio chileno. Del total, 571 detenciones se realizaron bajo el cumplimiento de órdenes judiciales y 25 fueron capturas en flagrancia.

Perfil de los detenidos y delitos

El reporte policial indicó que 492 hombres y 104 mujeres fueron puestos a la orden de la justicia. En cuanto a la edad, 587 son adultos y 9 menores de edad. Sobre la nacionalidad, se detalló que 552 son chilenos, 11 bolivianos, 9 colombianos, 4 peruanos, 18 venezolanos y 2 haitianos.

El informe también analizó el tiempo que los sujetos llevaban evadiendo a la justicia: 435 individuos tenían entre 1 y 50 días de búsqueda, 47 entre 51 y 100 días, 69 entre 101 y 500 días, y 45 personas superaban los 501 días en condición de prófugos.

Respecto a los delitos imputados, 449 casos se clasificaron en la categoría de otros delitos. Asimismo, se registraron 62 casos por robos violentos, 39 por infracciones a la Ley 20.000 relacionada con el tráfico y consumo de drogas, 16 por delitos vehiculares, 13 por delitos sexuales, 11 por delitos contra las personas y 6 vinculados a la Ley de Control de Armas.