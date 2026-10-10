Las fuerzas de seguridad de Chile llevaron a cabo un despliegue masivo entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, logrando la aprehensión de 596 personas que presentaban cuentas pendientes con la ley. Entre los capturados se contabilizaron 18 ciudadanos venezolanos, en una jornada que buscaba localizar a individuos prófugos o con órdenes de captura activas.
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Operativo policial en Chile deja casi 600 detenidos: 18 venezolanos entre los capturados
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