Un nuevo movimiento telúrico de magnitud 6.6 sacudió territorio panameño este viernes 9 de octubre a las 15:25 hora local, apenas unas horas después del terremoto de 7.7 que impactó a la nación.
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Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Panamá: Fuerte réplica de 6.6 sacude el país tras el terremoto inicial
Tras el sismo de 7.7
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Con información de noticiascol.com
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