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Internacionales

Panamá: Fuerte réplica de 6.6 sacude el país tras el terremoto inicial

Tras el sismo de 7.7

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Un nuevo movimiento telúrico de magnitud 6.6 sacudió territorio panameño este viernes 9 de octubre a las 15:25 hora local, apenas unas horas después del terremoto de 7.7 que impactó a la nación.

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De acuerdo con los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro de este evento se localizó a ocho kilómetros al noroeste de Río Grande, en la provincia de Veraguas, con una profundidad de 10 kilómetros.

Fuerte réplica de magnitud 6,6 vuelve a sacudir el territorio panameño

Ante esta situación, el presidente José Raúl Mulino reiteró su llamado a la ciudadanía para mantener la serenidad. El mandatario instruyó al Ministerio de Gobierno y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para centralizar la información oficial y prevenir rumores o situaciones de pánico innecesarias.

Aunque los informes preliminares indican afectaciones en diversas edificaciones e infraestructuras tanto en la capital como en otras regiones, los cuerpos de seguridad no han reportado víctimas fatales ni personas heridas hasta el momento.

El sismo principal, ocurrido a las 12:56 hora local con epicentro en la Península de Azuero, provocó alertas preventivas de tsunami en las costas del Pacífico de naciones como Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, emitidas por el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

Este episodio se suma a una reciente seguidilla de movimientos telúricos de gran escala en la región, recordando eventos previos ocurridos en el estado La Guaira, Venezuela, y en territorio colombiano durante los meses de junio y agosto, respectivamente.

Con información de noticiascol.com

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