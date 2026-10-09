Chile declara estado de catástrofe en Las Condes tras devastador alud de barro

A través de su perfil en la red social X, el mandatario comunicó la decisión, subrayando la urgencia de disponer de todos los recursos estatales necesarios para atender a los afectados y mitigar los daños. El reporte preliminar de las autoridades indica que al menos seis personas resultaron heridas , destacando el caso de un bebé de un año que sufrió una fractura. Asimismo, se han registrado perjuicios considerables en viviendas, centros de salud y diversos servicios públicos.

Causas y labores de rescate

Tras realizar un sobrevuelo por las zonas impactadas, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, explicó que el alud habría sido originado por la obstrucción de dos ductos de agua. El funcionario también vinculó la magnitud del desastre con los incendios forestales ocurridos el verano pasado en la precordillera, los cuales eliminaron la capa vegetal que brindaba estabilidad al terreno.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene una vigilancia constante sobre la situación, mientras que equipos del Cuerpo de Bomberos de Santiago ejecutan operaciones de rescate. El comandante Giorgio Tromben detalló que las labores se han centrado en auxiliar a ciudadanos atrapados en sus vehículos, viviendas inundadas por el sedimento y recintos universitarios que han quedado incomunicados.

Este sistema frontal, que golpea la zona centro-sur del país, ya ha cobrado una vida en las últimas 24 horas, agravando el panorama meteorológico que, a mediados de año, dejó a más de 3.000 personas damnificadas y cuantiosas pérdidas materiales en diez regiones del territorio chileno.