Tras las rejas: Dos venezolanos son procesados en Chile por ataque armado y extorsión

La captura de los sujetos se produjo luego de un accidente vial en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde impactaron contra un vehículo de la autoridad municipal de San Miguel mientras intentaban evadir a las fuerzas del orden tras el tiroteo.

Ataque armado durante persecución

Los implicados ya eran objeto de investigaciones previas por incidentes de disparos relacionados con el cobro de vacunas a comerciantes en la zona de La Granja.

El fiscal Marcelo Vargas, encargado de la Macrozona Centro de la Fiscalía Supraterritorial, informó que la formalización responde a una investigación por homicidio frustrado en perjuicio de un funcionario municipal de San Miguel. El suceso tuvo lugar cerca de las 4:30 de la madrugada del pasado viernes, cuando los sujetos fueron sorprendidos intentando sustraer un vehículo, lo que desencadenó una persecución.

Durante el despliegue policial, los sospechosos abrieron fuego contra los agentes, hiriendo a uno de ellos en la clavícula. El oficial afectado fue trasladado a un centro asistencial, donde se mantiene bajo cuidados médicos.

Prisión preventiva por delitos de extorsión

El seguimiento policial concluyó cuando los hombres colisionaron contra una patrulla municipal. Tras su aprehensión, las autoridades confirmaron que los individuos venían de ejecutar disparos como parte de sus actividades extorsivas contra comerciantes locales.

Ante las pruebas presentadas, la Fiscalía Supraterritorial formalizó a los detenidos por los cargos de extorsión, disparos injustificados, homicidio frustrado y porte ilegal de armas. Los ciudadanos venezolanos permanecerán bajo custodia, al ser considerados un riesgo para la seguridad pública, estableciéndose un periodo de 180 días para el cierre de la investigación.