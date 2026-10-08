Dos individuos de nacionalidad venezolana fueron recluidos bajo medida de prisión preventiva en territorio chileno, tras ser señalados por su presunta participación en un ataque armado contra un oficial y por estar vinculados a una red de extorsión.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Tras las rejas: Dos venezolanos son procesados en Chile por ataque armado y extorsión
Justicia internacional
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...