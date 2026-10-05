El senador conservador Flávio Bolsonaro lideró la contienda electoral de este domingo en Brasil, obteniendo un 47,90 % de los sufragios frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Pese a este resultado, la falta de una mayoría absoluta superior al 50 % obliga a ambos candidatos a definir la presidencia en una segunda vuelta.
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Brasil: Bolsonaro y Lula se medirán en una segunda vuelta decisiva
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