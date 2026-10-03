EE.UU. intercepta buque petrolero que navegaba ilegalmente hacia Cuba

El navío fue interceptado en aguas del mar Caribe, específicamente en la zona comprendida entre Cuba y México. De acuerdo con la información suministrada por la Guardia Costera estadounidense, el Grace ejecutaba maniobras de navegación asociadas a la denominada flota oscura, una táctica empleada para evadir la vigilancia de las autoridades marítimas internacionales.

Es importante resaltar que esta detención se produce en un escenario de tensión, bajo el marco del embargo petrolero impuesto por la administración de Donald Trump contra el gobierno cubano. Aunque los portavoces de la Guardia Costera no detallaron los métodos específicos utilizados para determinar el destino final del cargamento, aseguraron que la operación fue el resultado de un riguroso trabajo de inteligencia.

Tras el abordaje, las autoridades estadounidenses escoltaron al Grace hasta el puerto de Progreso, en México. Allí, un equipo de la Marina mexicana realizó una inspección técnica que permitió confirmar la presencia de grandes volúmenes de combustible almacenados en los tanques de lastre del buque. Asimismo, se detectaron contenedores adicionales que, según las sospechas iniciales, contendrían combustible de procedencia dudosa.

El vicealmirante Nate Moore, subcomandante de operaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos, enfatizó que este tipo de envíos ilícitos no solo contravienen el derecho internacional, sino que representan un peligro ambiental significativo para el ecosistema del mar Caribe. Moore destacó que la estrecha colaboración con el gobierno mexicano y la coordinación internacional fueron factores determinantes para lograr el éxito de esta operación contra el tráfico ilegal de hidrocarburos.