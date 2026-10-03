La Guardia Costera de los Estados Unidos notificó este viernes la intercepción de un buque petrolero que se desplazaba de manera irregular con rumbo a la isla de Cuba. Según el reporte oficial, el operativo tuvo lugar el pasado 5 de septiembre, cuando las autoridades detectaron al buque de carga Grace, una embarcación de 300 pies de eslora que transportaba combustible.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
EE.UU. intercepta buque petrolero que navegaba ilegalmente hacia Cuba
Acción en el Caribe
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...