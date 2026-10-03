El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha habilitado una partida inicial de 1.000 millones de dólares con el objetivo de respaldar a las naciones de la región en las labores de prevención y respuesta frente al fenómeno meteorológico de El Niño, el cual se prevé que alcance una intensidad inusual durante el periodo 2026-2027.
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Internacionales
CAF activa fondo de 1.000 millones de dólares ante la llegada del fenómeno de El Niño
Acción preventiva ante crisis climática
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Con información de noticiascol.com
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