CAF activa fondo de 1.000 millones de dólares ante la llegada del fenómeno de El Niño

De acuerdo con el organismo multilateral, las estimaciones científicas sugieren que este evento climático podría consolidarse como un posible ‘súper Niño’, generando repercusiones de gran magnitud en todo el territorio latinoamericano.

El fenómeno, que se origina por el calentamiento anómalo de las aguas en el océano Pacífico y el fortalecimiento de los vientos del oeste, provoca alteraciones significativas en la cizalladura vertical del viento, lo que deriva en patrones climáticos de extrema severidad.

La institución financiera ha enfatizado que los recursos asignados se destinarán principalmente a salvaguardar a las comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad, mediante la provisión de asistencia técnica, ayuda humanitaria y el diseño de marcos estratégicos para la gestión de riesgos.

Las proyecciones del organismo advierten sobre un impacto desigual según cada territorio, manifestándose en eventos como sequías prolongadas, olas de calor, inundaciones y precipitaciones intensas. Se estima que estas condiciones podrían provocar una contracción del 2 % en el Producto Interno Bruto (PIB) regional y empujar a cerca de 4,8 millones de personas hacia la pobreza.

El presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, señaló que este fenómeno tiene el potencial de ser el más intenso de los últimos 100 años, representando una amenaza directa para los medios de subsistencia de millones de personas que ya enfrentan situaciones precarias. El organismo reafirma su compromiso de acompañar tanto las necesidades inmediatas como las prioridades a largo plazo de la población.

Los modelos meteorológicos indican que el fenómeno alcanzará su punto de mayor intensidad a lo largo de 2026, extendiendo sus efectos sobre los regímenes de temperatura y precipitaciones al menos hasta febrero del año siguiente, afectando con especial rigor al continente latinoamericano.