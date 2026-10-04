Este domingo, una multitud de ciudadanos brasileños se ha volcado a los centros de votación en lo que se considera uno de los procesos electorales más determinantes para el futuro de la región. La jornada definirá si el gigante sudamericano persiste con la línea política del progresismo o si opta por un cambio hacia una nueva corriente conservadora.
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Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se miden en una jornada electoral decisiva
Jornada electoral en Brasil
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