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Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se miden en una jornada electoral decisiva

Jornada electoral en Brasil

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Este domingo, una multitud de ciudadanos brasileños se ha volcado a los centros de votación en lo que se considera uno de los procesos electorales más determinantes para el futuro de la región. La jornada definirá si el gigante sudamericano persiste con la línea política del progresismo o si opta por un cambio hacia una nueva corriente conservadora.

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Lula frente a Bolsonaro: La disputa por el poder

A sus 80 años, el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, aspira a consolidar un cuarto y último periodo presidencial. Durante su campaña, el líder de izquierda ha señalado que la soberanía nacional corre peligro ante la influencia externa, mencionando específicamente el seguimiento cercano que Donald Trump ha dado a estos comicios.

En la acera contraria se ubica el senador de derecha Flávio Bolsonaro, de 45 años, quien es hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La candidatura del joven político se consolidó tras la sentencia de 27 años de prisión dictada contra su padre, derivada de su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en 2022.

Polarización y el escenario de balotaje

Los sondeos de opinión muestran una diferencia mínima entre ambos aspirantes, lo que sugiere que la elección del próximo jefe de Estado podría extenderse hasta una segunda vuelta, programada para el 25 de octubre.

El panorama electoral evidencia una fractura social y territorial profunda: mientras que Lula mantiene un respaldo sólido en los sectores de menores ingresos, el noreste del país, así como entre mujeres y votantes católicos, Bolsonaro domina en las zonas del sur, contando con el apoyo de las clases más acomodadas y la comunidad evangélica.

Con información de noticiascol.com

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