Hallan restos de avión médico desaparecido en el Atlántico: seis personas iban a bordo

Los equipos de rescate lograron identificar un área con escombros frente a las costas de Nantucket, los cuales pertenecen a la ambulancia aérea que desapareció de los radares el pasado sábado mientras realizaba un trayecto desde Bermudas con destino a Boston.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Guardia Costera, en el avión viajaban cuatro ciudadanos canadienses y dos personas oriundas de Bermudas. Las autoridades ya han procedido a notificar a los familiares de los pasajeros, mientras las operaciones de búsqueda y recuperación continúan en la zona del siniestro.