La Guardia Costera de Estados Unidos ha confirmado el hallazgo de los restos de una aeronave de servicios médicos que se precipitó al mar con seis ocupantes en las cercanías de la costa de Massachusetts.
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Hallan restos de avión médico desaparecido en el Atlántico: seis personas iban a bordo
Tragedia en el Atlántico
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