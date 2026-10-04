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Hallan restos de avión médico desaparecido en el Atlántico: seis personas iban a bordo

Tragedia en el Atlántico

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La Guardia Costera de Estados Unidos ha confirmado el hallazgo de los restos de una aeronave de servicios médicos que se precipitó al mar con seis ocupantes en las cercanías de la costa de Massachusetts.

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Los equipos de rescate lograron identificar un área con escombros frente a las costas de Nantucket, los cuales pertenecen a la ambulancia aérea que desapareció de los radares el pasado sábado mientras realizaba un trayecto desde Bermudas con destino a Boston.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Guardia Costera, en el avión viajaban cuatro ciudadanos canadienses y dos personas oriundas de Bermudas. Las autoridades ya han procedido a notificar a los familiares de los pasajeros, mientras las operaciones de búsqueda y recuperación continúan en la zona del siniestro.

Con información de noticiascol.com

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