Lula y Bolsonaro ya votaron: así se desarrolla la contienda presidencial en Brasil

El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, informó en una rueda de prensa que el evento electoral se desarrolla con total normalidad. El funcionario destacó que no se han registrado eventos de gravedad que afecten la seguridad de los votantes o la integridad del proceso, según reportes de agencias internacionales.

En sintonía con este reporte, el Tribunal Superior Electoral indicó que los comicios avanzan sin contratiempos en todo el país, aunque todavía no se han emitido cifras preliminares sobre la afluencia de votantes. El ente rector precisó que apenas 421 máquinas de votación requirieron ser reemplazadas por fallas técnicas, lo que equivale a un 0,07% del parque tecnológico electoral.

Los principales candidatos ya votaron

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y figura clave de la oposición, fue el primero de los aspirantes en acudir a las urnas. El legislador ejerció su derecho al voto en una institución educativa de Río de Janeiro, acompañado por su esposa. Vestido con una camisa amarilla y portando un distintivo con el número 22, el candidato manifestó que Brasil requiere un cambio y llamó a la ciudadanía a expresar su descontento con la gestión actual.

Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a la reelección por el Partido de los Trabajadores, votó cerca de las 09:15 hora local en un centro educativo ubicado en las afueras de São Paulo. El mandatario, quien estuvo acompañado por su esposa Rosângela ‘Janja’ da Silva y diversos aliados políticos, se mostró optimista sobre los resultados, respaldándose en la labor realizada durante su mandato y la campaña electoral. Tras sufragar, el gobernante esperará los resultados oficiales en un hotel de São Paulo.

Las encuestas más recientes de la firma Datafolha muestran un escenario de empate técnico, con Lula liderando con un 45% de intención de voto frente al 42% de Bolsonaro.

Otros aspirantes en la contienda

El psiquiatra y autor Augusto Cury también ejerció su derecho al voto en el interior del estado de São Paulo. Aunque en agosto llegó a contar con un 11% de respaldo, las mediciones actuales lo ubican con un 3%. De igual forma, el exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, votó al mediodía, promoviendo un mensaje de orden y transparencia.

Asimismo, el político Renan Santos y el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, participaron en la jornada electoral, expresando sus visiones sobre el futuro del país. Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 17:00 hora local, permitiendo que más de 158 millones de brasileños elijan al próximo presidente, además de gobernadores, diputados y representantes legislativos regionales.