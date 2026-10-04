El prontuario del venezolano que disparó 30 veces contra la policía en Chile

El funcionario fallecido fue identificado como Cristopher Andrés Aguilera Fernández, cuyo deceso ocurrió en la comuna de Lo Espejo. El responsable del ataque fue señalado como Brayan Farías Díaz, un hombre de 29 años que se encontraba en situación migratoria irregular en el país austral. Según los registros policiales, el arma utilizada por el agresor contaba con un historial delictivo previo vinculado a otros atentados contra la institución.

La pistola, la cual había sido modificada con un cargador de alta capacidad, habría sido accionada en al menos siete incidentes distintos, incluyendo otros casos de homicidio. Actualmente, los investigadores trabajan para determinar la procedencia legal de esta arma de fuego.

Un ataque violento durante un operativo

El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 4:00 de la tarde del pasado domingo 27 de septiembre, en el sector de la población Las Dunas. De acuerdo con los reportes oficiales, Farías Díaz desenfundó el arma y abrió fuego de manera indiscriminada contra los uniformados. El atacante también perdió la vida en el intercambio de disparos tras ser impactado por un agente que logró ponerse a resguardo.

Durante el enfrentamiento, el individuo efectuó cerca de treinta detonaciones. Uno de los proyectiles alcanzó el rostro del cabo Aguilera Fernández, quien fue trasladado de emergencia a la Clínica Las Condes, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Vínculos con otros ataques a la fuerza pública

Informes de medios locales, como Canal 13, indican que el arma empleada en este crimen presenta una coincidencia balística con al menos siete casos policiales previos. Algunos de estos eventos corresponden a intentos de homicidio contra otros miembros de Carabineros en el ejercicio de sus funciones.

Las autoridades continúan con operativos intensos para esclarecer si existen otros individuos involucrados en este hecho. Paralelamente, se realizan las gestiones necesarias para rastrear el origen de la pistola mediante su número de serie, con el fin de establecer el país desde donde fue ingresada ilegalmente al territorio chileno.