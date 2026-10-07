Estambul: Estudiante muere tras ataque con arma blanca en una escuela

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el gobernador de Estambul, Davut Gul, el incidente se registró aproximadamente a las 08:40 hora local. La presunta agresora, una alumna de preparatoria que había cursado estudios previamente en el mismo plantel, ingresó a las instalaciones portando el uniforme escolar y arremetió de forma indiscriminada contra sus compañeras.

Las autoridades sanitarias informaron que las víctimas, cuyas edades oscilan entre los 10 y 11 años, fueron trasladadas a centros asistenciales. El gobernador Gul precisó que tres de las menores se encuentran bajo pronóstico reservado, siendo una de ellas intervenida quirúrgicamente de emergencia.

El Ministerio del Interior de Turquía confirmó la aprehensión de la sospechosa, quien cursa el décimo grado, poco tiempo después de perpetrado el ataque. Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido los motivos detrás de este acto violento, por lo cual se ha iniciado un proceso judicial formal para determinar las responsabilidades del caso.

Como medida inmediata, el Ministerio de Educación Nacional ordenó la suspensión de las actividades académicas en la institución afectada durante los próximos dos días. Asimismo, se ha designado un equipo de inspectores para evaluar las posibles fallas en los protocolos de seguridad del centro educativo.

Este hecho de violencia se suma a una creciente preocupación en el país por la seguridad en los entornos escolares. Cabe recordar que, en septiembre pasado, un incidente similar ocurrió en la provincia de Manisa, donde once personas resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego en las inmediaciones de una escuela secundaria, lo que ha encendido las alarmas sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en los planteles turcos.