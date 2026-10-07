Un lamentable suceso sacudió este martes al distrito de Basaksehir, en Estambul, luego de que una estudiante perdiera la vida y otras siete resultaran heridas tras ser atacadas con un arma blanca dentro de una escuela secundaria. El ministro de Educación Nacional de Turquía, Yusuf Tekin, confirmó la noticia que ha generado gran consternación en la comunidad educativa.
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Estambul: Estudiante muere tras ataque con arma blanca en una escuela
Conmoción en Turquía
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