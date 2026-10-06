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Venezuela reactiva exportación de aluminio hacia Estados Unidos con cargamento estratégico

El material será clave para la industria manufacturera norteamericana

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El pasado lunes 5 de octubre, el gobierno de los Estados Unidos recibió un importante cargamento de 15.000 toneladas de aluminio proveniente de Venezuela. Esta operación marítima se enmarca en la estrategia de abastecimiento industrial tras la reciente normalización de los vínculos diplomáticos entre ambas naciones.

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El secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, ofreció detalles sobre esta transacción durante una entrevista con la cadena Fox News, subrayando la relevancia comercial de este mineral para el mercado interno de su país.

“Estamos ante el primer envío estratégico de aluminio desde Venezuela tras la normalización de las relaciones bilaterales, sumando un total de 15.000 toneladas métricas”, afirmó el funcionario.

Al ser consultado sobre la repercusión de este intercambio para el ciudadano común, Burgum explicó que el aluminio es un componente esencial en múltiples productos de consumo masivo. El secretario enfatizó que el material está presente en la cotidianidad de los estadounidenses, desde el uso de teléfonos móviles y electrodomésticos como microondas, hasta en la fabricación de

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vehículos.

Asimismo, el representante gubernamental destacó que el mineral es indispensable para el mantenimiento de la infraestructura eléctrica interestatal y la industria aeronáutica comercial. Burgum concluyó su intervención señalando que, debido a la omnipresencia del aluminio en la vida moderna, resulta prácticamente imposible pasar una jornada en Estados Unidos sin interactuar con este recurso.

Con información de noticiascol.com

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