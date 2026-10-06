Venezuela reactiva exportación de aluminio hacia Estados Unidos con cargamento estratégico

El secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, ofreció detalles sobre esta transacción durante una entrevista con la cadena Fox News, subrayando la relevancia comercial de este mineral para el mercado interno de su país.

“Estamos ante el primer envío estratégico de aluminio desde Venezuela tras la normalización de las relaciones bilaterales, sumando un total de 15.000 toneladas métricas”, afirmó el funcionario.

Al ser consultado sobre la repercusión de este intercambio para el ciudadano común, Burgum explicó que el aluminio es un componente esencial en múltiples productos de consumo masivo. El secretario enfatizó que el material está presente en la cotidianidad de los estadounidenses, desde el uso de teléfonos móviles y electrodomésticos como microondas, hasta en la fabricación de