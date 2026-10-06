El pasado lunes 5 de octubre, el gobierno de los Estados Unidos recibió un importante cargamento de 15.000 toneladas de aluminio proveniente de Venezuela. Esta operación marítima se enmarca en la estrategia de abastecimiento industrial tras la reciente normalización de los vínculos diplomáticos entre ambas naciones.
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Internacionales
Venezuela reactiva exportación de aluminio hacia Estados Unidos con cargamento estratégico
El material será clave para la industria manufacturera norteamericana
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