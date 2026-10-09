En una reciente reunión telemática, el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, y el aspirante a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, discutieron la creación de una coalición estratégica binacional enfocada en desarticular las redes de narcotráfico y el crimen organizado.
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Internacionales
Alianza contra el crimen: Colombia y Brasil buscan frenar el narcotráfico en la región
Cooperación binacional
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