Alianza contra el crimen: Colombia y Brasil buscan frenar el narcotráfico en la región

Durante el intercambio, el jefe de Estado de Colombia expresó su apoyo al candidato del Partido Liberal ante la inminente segunda vuelta electoral, proponiendo además una cumbre presencial para unificar criterios de seguridad en el área.

“Te espero aquí para concretar un encuentro bilateral donde fortaleceremos los vínculos entre dos naciones hermanas, decididas a combatir frontalmente el narcotráfico y la inseguridad en favor de nuestros ciudadanos”, declaró De la Espriella.

Cooperación en las fronteras

Esta iniciativa pretende establecer las bases de una agenda binacional que priorice el intercambio de información de inteligencia y la implementación de una política de tolerancia cero frente a las organizaciones delictivas que operan en las zonas limítrofes.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de asfixiar las finanzas de estos grupos transnacionales. Finalmente, De la Espriella subrayó que la estabilidad y la protección de la población son los pilares indispensables para fomentar la inversión y el progreso regional.