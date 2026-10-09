Panamá: Aeropuerto de Tocumen suspende operaciones por terremoto

A través de su cuenta oficial en Instagram, la administración de la terminal aérea informó que el personal fue evacuado de forma preventiva. Las operaciones de vuelo se reanudarán únicamente cuando se certifiquen las condiciones óptimas de seguridad tanto en las instalaciones como en la torre de control.

El fenómeno natural se registró a las 12:56 hora local (17:56 GMT) con una profundidad de 10 kilómetros. De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se situó a 12 kilómetros de la población de Tonosí, en el sur del territorio panameño, y a unos 239 kilómetros de la capital.