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Panamá: Aeropuerto de Tocumen suspende operaciones por terremoto

Emergencia en Centroamérica

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha decretado la suspensión temporal de sus actividades comerciales y el inicio de revisiones preventivas a los usuarios, luego de que un potente sismo de magnitud 7,7 estremeciera el sureste de Panamá este viernes.

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A través de su cuenta oficial en Instagram, la administración de la terminal aérea informó que el personal fue evacuado de forma preventiva. Las operaciones de vuelo se reanudarán únicamente cuando se certifiquen las condiciones óptimas de seguridad tanto en las instalaciones como en la torre de control.

El fenómeno natural se registró a las 12:56 hora local (17:56 GMT) con una profundidad de 10 kilómetros. De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se situó a 12 kilómetros de la población de Tonosí, en el sur del territorio panameño, y a unos 239 kilómetros de la capital.

El movimiento telúrico se sintió con gran intensidad en diversos sectores de la Ciudad de Panamá, lo que derivó en el desalojo preventivo de múltiples edificaciones en el distrito financiero. Adicionalmente, tras el evento sísmico, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de riesgo de tsunami para las costas del Pacífico en Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua.

Con información de noticiascol.com

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