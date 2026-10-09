El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha decretado la suspensión temporal de sus actividades comerciales y el inicio de revisiones preventivas a los usuarios, luego de que un potente sismo de magnitud 7,7 estremeciera el sureste de Panamá este viernes.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Panamá: Aeropuerto de Tocumen suspende operaciones por terremoto
Emergencia en Centroamérica
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...