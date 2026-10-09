El Canal de Panamá opera con normalidad tras fuerte sismo de 7,7

Mediante un comunicado oficial, las autoridades del canal informaron que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia para realizar las revisiones técnicas necesarias en toda la infraestructura. Estas evaluaciones permitieron descartar daños mayores, garantizando que el tránsito de buques no sufriera suspensiones.

De acuerdo con los registros de la entidad, al momento del movimiento telúrico, unas 40 embarcaciones aguardaban su turno para realizar el cruce entre los océanos Atlántico y Pacífico.

El evento sísmico ocurrió a las 12:56 hora local, con un epicentro ubicado a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí y a una profundidad de 10 kilómetros, según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos. Como medida preventiva, el Sistema de Alerta de Tsunamis estadounidense emitió avisos para las costas del Pacífico en Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua.

En la capital panameña, el temblor obligó a la evacuación preventiva de diversos edificios en el distrito financiero, mientras los equipos de rescate y socorro mantienen las labores de evaluación para detectar posibles daños materiales menores en el territorio nacional.