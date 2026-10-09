La administración del Canal de Panamá ha confirmado que el flujo de sus operaciones marítimas se mantiene sin alteraciones tras el sismo de magnitud 7,7 que afectó la región suroeste del país centroamericano. A pesar de la intensidad del evento, la vía interoceánica, que moviliza entre el 3 % y el 5 % del comercio marítimo global, sigue operativa.
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El Canal de Panamá opera con normalidad tras fuerte sismo de 7,7
Tras el movimiento telúrico
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