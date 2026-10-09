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El Canal de Panamá opera con normalidad tras fuerte sismo de 7,7

Tras el movimiento telúrico

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La administración del Canal de Panamá ha confirmado que el flujo de sus operaciones marítimas se mantiene sin alteraciones tras el sismo de magnitud 7,7 que afectó la región suroeste del país centroamericano. A pesar de la intensidad del evento, la vía interoceánica, que moviliza entre el 3 % y el 5 % del comercio marítimo global, sigue operativa.

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Mediante un comunicado oficial, las autoridades del canal informaron que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia para realizar las revisiones técnicas necesarias en toda la infraestructura. Estas evaluaciones permitieron descartar daños mayores, garantizando que el tránsito de buques no sufriera suspensiones.

El Canal de Panamá mantiene sus operaciones habituales tras el sismo de magnitud 7,7

De acuerdo con los registros de la entidad, al momento del movimiento telúrico, unas 40 embarcaciones aguardaban su turno para realizar el cruce entre los océanos Atlántico y Pacífico.

El evento sísmico ocurrió a las 12:56 hora local, con un epicentro ubicado a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí y a una profundidad de 10 kilómetros, según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos. Como medida preventiva, el Sistema de Alerta de Tsunamis estadounidense emitió avisos para las costas del Pacífico en Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua.

En la capital panameña, el temblor obligó a la evacuación preventiva de diversos edificios en el distrito financiero, mientras los equipos de rescate y socorro mantienen las labores de evaluación para detectar posibles daños materiales menores en el territorio nacional.

Con información de noticiascol.com

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