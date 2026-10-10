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Panamá: más de 100 réplicas mantienen al país en alerta

Actividad sísmica en Centroamérica

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El Instituto de Geociencias (IGC) de la Universidad de Panamá reportó que más de un centenar de movimientos telúricos secundarios han seguido al fuerte terremoto, con una magnitud estimada entre 7,5 y 7,7, que impactó este viernes el sureste de la nación centroamericana.

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Néstor Luque, quien dirige el IGC, detalló que se han contabilizado al menos 107 temblores que fueron percibidos en gran parte del territorio. Aunque inicialmente se registró una magnitud de 7,2, las mediciones fueron ajustadas posteriormente, fijando el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el evento en 7,7.

Luque explicó que la actividad sísmica se concentra en el Sistema de Falla Azuero-Soná, confirmando que el sismo principal fue producto de una liberación súbita de energía en dicha falla activa.

Balance de afectaciones, heridos y rescates

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Veraguas informó sobre dos personas lesionadas y el rescate exitoso de un ciudadano que quedó atrapado bajo los restos de una iglesia. Afortunadamente, no se han reportado víctimas fatales hasta el momento.

El sismo causó daños significativos en plantas potabilizadoras, comercios, centros educativos y edificios públicos. Además, el acceso terrestre a Tonosí permanece bloqueado, obligando a los cuerpos de socorro a utilizar medios aéreos para llegar a la zona cero.

Daños en Penonomé y evacuaciones en la capital

En la provincia de Coclé, el impacto patrimonial es notable: una torre de la catedral San Juan Bautista de Penonomé colapsó durante una reunión eclesiástica, y parte de la estructura de la Gobernación de Coclé también cedió, dejando sus oficinas expuestas.

En la capital, la población vivió momentos de tensión ante la intensidad del movimiento, lo que provocó evacuaciones masivas de los rascacielos por temor a posibles fallas estructurales.

Con información de noticiascol.com

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