El Instituto de Geociencias (IGC) de la Universidad de Panamá reportó que más de un centenar de movimientos telúricos secundarios han seguido al fuerte terremoto, con una magnitud estimada entre 7,5 y 7,7, que impactó este viernes el sureste de la nación centroamericana.
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Panamá: más de 100 réplicas mantienen al país en alerta
Actividad sísmica en Centroamérica
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