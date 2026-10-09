Delcy Rodríguez ofrece apoyo técnico a Panamá ante los recientes terremotos

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó este viernes el respaldo del país hacia el pueblo panameño y la administración del presidente José Raúl Mulino, tras la serie de eventos sísmicos que han sacudido a la nación centroamericana.
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