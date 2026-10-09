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Delcy Rodríguez ofrece apoyo técnico a Panamá ante los recientes terremotos

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La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó este viernes el respaldo del país hacia el pueblo panameño y la administración del presidente José Raúl Mulino, tras la serie de eventos sísmicos que han sacudido a la nación centroamericana.

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«Desde Venezuela manifestamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Panamá, con el presidente José Raúl Mulino y su Gobierno ante los recientes terremotos», señaló la alta funcionaria a través de un comunicado oficial.

Asimismo, Rodríguez confirmó que el Ejecutivo nacional ha puesto a disposición asistencia técnica y logística para colaborar en las labores de atención ante la contingencia. «Hemos ofrecido nuestro apoyo y mantenemos comunicación directa con las autoridades panameñas para coordinar las acciones que sean necesarias», puntualizó.

Delcy Rodríguez expresa solidaridad con Panamá y ofrece asistencia tras el terremoto

Las instituciones venezolanas se mantienen en constante contacto con sus homólogos en Ciudad de Panamá para definir los mecanismos de cooperación que se requerirán durante las próximas horas. «¡Panamá no está sola!», enfatizó la representante al concluir su mensaje.

Con información de noticiascol.com

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