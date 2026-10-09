El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que su despacho ha iniciado el despliegue de personal y recursos técnicos para socorrer a Panamá tras el fuerte movimiento telúrico ocurrido este viernes. La medida responde a una solicitud formal del Ejecutivo panameño para enfrentar la emergencia.
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EE. UU. activa asistencia inmediata a Panamá ante fuerte terremoto
El Gobierno estadounidense responde a la solicitud de auxilio tras el sismo de magnitud 7,7 registrado en Tonosí
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