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EE. UU. activa asistencia inmediata a Panamá ante fuerte terremoto

El Gobierno estadounidense responde a la solicitud de auxilio tras el sismo de magnitud 7,7 registrado en Tonosí

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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que su despacho ha iniciado el despliegue de personal y recursos técnicos para socorrer a Panamá tras el fuerte movimiento telúrico ocurrido este viernes. La medida responde a una solicitud formal del Ejecutivo panameño para enfrentar la emergencia.

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«Estados Unidos respalda al pueblo panameño», declaró Rubio a través de su perfil en la red social X, donde mantiene un seguimiento constante sobre la situación en la zona afectada.

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Asimismo, se recordó que los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia pueden comunicarse con la línea de asuntos consulares, disponible las 24 horas del día, a través de los números +1-202-501-4444 para llamadas desde el extranjero y +1-888-407-4747 para quienes se encuentren en Estados Unidos o Canadá.

El evento sísmico, que alcanzó una magnitud de 7,7, tuvo su epicentro a 12 kilómetros de Tonosí, en el sector sur del territorio panameño.

Con información de noticiascol.com

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