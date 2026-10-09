EE. UU. activa asistencia inmediata a Panamá ante fuerte terremoto

«Estados Unidos respalda al pueblo panameño», declaró Rubio a través de su perfil en la red social X, donde mantiene un seguimiento constante sobre la situación en la zona afectada.

Asimismo, se recordó que los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia pueden comunicarse con la línea de asuntos consulares, disponible las 24 horas del día, a través de los números +1-202-501-4444 para llamadas desde el extranjero y +1-888-407-4747 para quienes se encuentren en Estados Unidos o Canadá.

El evento sísmico, que alcanzó una magnitud de 7,7, tuvo su epicentro a 12 kilómetros de Tonosí, en el sector sur del territorio panameño.