El huracán Isaias tocó tierra este viernes en las cercanías de Destin, al noroeste de Florida, irrumpiendo como un sistema de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 169 km/h. El impacto inicial del fenómeno meteorológico ha dejado a más de 512.000 usuarios sin servicio eléctrico tanto en Florida como en el estado vecino de Alabama.
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Huracán Isaias golpea Florida: Más de 500 mil personas sin luz tras su llegada
Fenómeno meteorológico
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