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Huracán Isaias golpea Florida: Más de 500 mil personas sin luz tras su llegada

Fenómeno meteorológico

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El huracán Isaias tocó tierra este viernes en las cercanías de Destin, al noroeste de Florida, irrumpiendo como un sistema de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 169 km/h. El impacto inicial del fenómeno meteorológico ha dejado a más de 512.000 usuarios sin servicio eléctrico tanto en Florida como en el estado vecino de Alabama.

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Aunque el ciclón rozó la categoría 3 antes de impactar la costa, perdió fuerza al tocar tierra. Sin embargo, localidades como Pensacola reportaron daños materiales significativos, incluyendo ráfagas de viento de hasta 164 km/h, caída de árboles y vías obstruidas por escombros.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha emitido advertencias severas por condiciones de alto riesgo. Se prevé una marejada ciclónica potencialmente mortal, con un aumento del nivel del mar de entre 1,5 y 2,7 metros, además de lluvias intensas que podrían alcanzar los 38 centímetros. Estas precipitaciones elevan el peligro de inundaciones repentinas a medida que el sistema se desplaza hacia el interior, manteniéndose además la alerta por posibles tornados en Florida, Alabama y Georgia.

Ante la gravedad de la situación, el estado de Florida ha decretado el estado de emergencia en 27 condados y ha movilizado a unos 5.000 efectivos de la Guardia Nacional para gestionar la contingencia. Diversas comunidades han ordenado evacuaciones obligatorias en zonas vulnerables, mientras las autoridades advierten que la recuperación del suministro eléctrico y la reparación de la infraestructura podrían tomar varios días.

Según los pronósticos del NHC, Isaias continuará perdiendo intensidad gradualmente sobre tierra firme; no obstante, las lluvias y la amenaza de inundaciones y tornados persistirán durante todo el fin de semana en el sureste de los Estados Unidos.

Con información de noticiascol.com

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