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Riad: Ataque con misiles deja 12 fallecidos y cientos de heridos en aeropuerto saudí

La ofensiva de los rebeldes hutíes contra instalaciones civiles en Riad ha obligado a la suspensión indefinida de las operaciones aéreas

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Las autoridades de Arabia Saudí confirmaron una cifra lamentable tras el reciente ataque con misiles ejecutado por los insurgentes chiíes hutíes de Yemen contra el aeropuerto internacional Rey Khalid, ubicado en Riad. El suceso dejó un saldo de 12 personas fallecidas, entre ellas cuatro ciudadanos saudíes y un estadounidense, además de 309 heridos que actualmente reciben atención médica de emergencia.

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La Autoridad General de Aviación informó que entre las víctimas fatales se encuentran residentes de diversas nacionalidades, incluyendo ciudadanos de Bangladés, Egipto, Jordania, Siria, Palestina y Sudán. Muchos de los lesionados permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas, mientras se realizan las evaluaciones pertinentes sobre los daños materiales en la infraestructura aeroportuaria.

Debido a la magnitud de la agresión, las operaciones en el recinto aéreo permanecen suspendidas de forma temporal. Las autoridades han enfatizado que la reanudación de los vuelos dependerá de la verificación de seguridad y la reparación de las instalaciones afectadas.

Este incidente representa el segundo ataque de esta naturaleza en las últimas 24 horas, sumándose a una serie de agresiones previas contra aeropuertos en Riad y Abha. Los rebeldes hutíes, quienes cuentan con el respaldo de Irán, han intensificado sus acciones contra objetivos civiles y militares en territorio saudí, argumentando que se trata de una respuesta a los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen.

Adicionalmente, se reportó la caída de un proyectil en las inmediaciones del aeropuerto internacional Rey Fahd en Dammam, aunque las autoridades militares aún no han ofrecido detalles sobre posibles víctimas o el alcance de este nuevo evento.

Con información de noticiascol.com

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