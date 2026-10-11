Las autoridades de Arabia Saudí confirmaron una cifra lamentable tras el reciente ataque con misiles ejecutado por los insurgentes chiíes hutíes de Yemen contra el aeropuerto internacional Rey Khalid, ubicado en Riad. El suceso dejó un saldo de 12 personas fallecidas, entre ellas cuatro ciudadanos saudíes y un estadounidense, además de 309 heridos que actualmente reciben atención médica de emergencia.
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Riad: Ataque con misiles deja 12 fallecidos y cientos de heridos en aeropuerto saudí
La ofensiva de los rebeldes hutíes contra instalaciones civiles en Riad ha obligado a la suspensión indefinida de las operaciones aéreas
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