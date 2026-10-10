El sistema meteorológico Simón ha escalado este sábado a la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, desplazándose con gran rapidez hacia el litoral de los estados de Jalisco y Colima, en el Pacífico mexicano. Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, se estima que el ciclón toque tierra durante la jornada dominical.
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Huracán Simón alcanza categoría 4 y amenaza con impacto devastador en costas mexicanas
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