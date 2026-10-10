Huracán Simón alcanza categoría 4 y amenaza con impacto devastador en costas mexicanas

De acuerdo con los datos oficiales, el fenómeno alcanzó esta peligrosa intensidad registrando vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, con rachas que superan los 270 kilómetros por hora.

Estado de máxima alerta en cinco entidades

Al menos cinco regiones del occidente y sur de México permanecen bajo vigilancia extrema ante el impacto inminente del fenómeno, el cual traerá consigo precipitaciones intensas y un oleaje de alto riesgo:

Lluvias extraordinarias (superiores a 250 mm): Colima.

Colima. Precipitaciones torrenciales (entre 150 y 250 mm): Jalisco y Michoacán.

Jalisco y Michoacán. Lluvias muy fuertes (entre 50 y 75 mm): Nayarit y Guerrero.

Nayarit y Guerrero. Condiciones marítimas: Vientos de hasta 110 km/h y marejadas con olas de hasta ocho metros de altura en la zona costera.

Protocolos de emergencia y resguardo

Ante la cercanía de Simón, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un llamado urgente a los habitantes de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit para que busquen refugio en zonas seguras, especialmente quienes residen en áreas propensas a deslaves o inundaciones.

La mandataria confirmó además la puesta en marcha de los planes DN-III-E y Marina en sus fases preventivas, con el objetivo de movilizar ayuda humanitaria y equipos de rescate de manera inmediata.

El ciclón ha experimentado un fortalecimiento acelerado en las últimas horas, evolucionando de tormenta tropical a huracán categoría 2 el viernes, para luego escalar a categoría 4. Esta nueva amenaza climática golpea al territorio azteca poco después del paso de los huracanes Polo y Rachel por la misma zona geográfica.