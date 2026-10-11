Un lamentable suceso ocurrió este sábado en las instalaciones del Yorkshire Wildlife Park, un reconocido centro de conservación situado en Doncaster, a unos 280 kilómetros al norte de Londres, donde un hombre falleció tras ser atacado por un tigre.
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Internacionales
Reino Unido: hombre muere tras ser atacado por un tigre en un zoológico
Autoridades británicas investigan las circunstancias del fatal incidente en el recinto de felinos
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