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Reino Unido: hombre muere tras ser atacado por un tigre en un zoológico

Autoridades británicas investigan las circunstancias del fatal incidente en el recinto de felinos

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Un lamentable suceso ocurrió este sábado en las instalaciones del Yorkshire Wildlife Park, un reconocido centro de conservación situado en Doncaster, a unos 280 kilómetros al norte de Londres, donde un hombre falleció tras ser atacado por un tigre.

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La Policía del Sur de Yorkshire recibió una llamada de auxilio a las 13:35 horas (12:35 GMT), en la cual se reportaba que una persona había logrado vulnerar los cercos de seguridad para adentrarse en el espacio destinado a los felinos. A pesar de la rápida movilización de los equipos de emergencia y paramédicos, el individuo perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas.

“Lamentamos profundamente el trágico incidente ocurrido hoy. Nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame están con la familia y los seres queridos de la persona que ha perdido la vida”, expresó la directiva del parque a través de un comunicado oficial.

Protocolos de seguridad y cierre preventivo

Tras el ataque, el parque activó de inmediato sus protocolos de contingencia, procediendo con la evacuación ordenada de todos los visitantes y decretando el cierre preventivo de las instalaciones durante el resto del fin de semana.

Las autoridades policiales aclararon varios puntos relevantes sobre el hecho:

El tigre involucrado permaneció en todo momento dentro de su recinto y no sufrió daños.

Se descartó cualquier riesgo de escape del animal o una amenaza adicional para el personal y los visitantes del parque.

Los familiares del fallecido ya fueron notificados y están recibiendo el acompañamiento necesario por parte de las autoridades británicas.

La policía hizo un llamado a la ciudadanía y a los usuarios de redes sociales para que eviten difundir material audiovisual captado durante el incidente.

El Yorkshire Wildlife Park, fundado en 2009, alberga en su sección denominada Tierra de los Tigres a ejemplares de tigre siberiano (Panthera tigris altaica), una subespecie que se encuentra actualmente en peligro de extinción. Los organismos locales y entes reguladores mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer los detalles de este trágico suceso.

Con información de noticiascol.com

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