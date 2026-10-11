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Delcy Rodríguez se comunica con el presidente de Panamá tras sismos

Solidaridad regional

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este domingo 11 de octubre sobre una conversación telefónica sostenida con el jefe de Estado de Panamá, José Raúl Mulino. El propósito del diálogo fue expresar la solidaridad del Gobierno venezolano ante la emergencia sísmica que atraviesa el país vecino.

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Durante el contacto, Rodríguez puso a disposición las capacidades técnicas y logísticas de Venezuela para colaborar en la atención de los daños ocasionados por el movimiento telúrico de magnitud 7.7, ocurrido el pasado viernes 9 de octubre. Este evento natural ha dejado secuelas significativas en viviendas, centros educativos e infraestructura pública, obligando a las autoridades panameñas a declarar el estado de emergencia nacional.

Delcy Rodríguez se comunica con el presidente de Panamá tras emergencia sísmica: esto dijo

La mandataria enfatizó la relevancia de la cooperación regional y la fraternidad entre naciones ante situaciones de desastre, asegurando que Venezuela mantendrá un monitoreo constante y apoyo a la población afectada.

Posteriormente, Rodríguez se dirigió a Italia para liderar la representación venezolana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En el marco del Foro Mundial de la Alimentación, la delegación participará en sesiones de alto nivel sobre seguridad alimentaria y transformación de sistemas agroalimentarios.

Acompañan a la presidenta encargada los ministros Miguel Pérez Pirela, Félix Plasencia y Carlos Leal Tellería, junto a un equipo técnico integrado por Oliver Blanco, Joaquín Pérez y Juan Escalona, quienes cumplirán con la agenda multilateral en la capital italiana.

Con información de noticiascol.com

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