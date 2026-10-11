Delcy Rodríguez se comunica con el presidente de Panamá tras sismos

Durante el contacto, Rodríguez puso a disposición las capacidades técnicas y logísticas de Venezuela para colaborar en la atención de los daños ocasionados por el movimiento telúrico de magnitud 7.7, ocurrido el pasado viernes 9 de octubre. Este evento natural ha dejado secuelas significativas en viviendas, centros educativos e infraestructura pública, obligando a las autoridades panameñas a declarar el estado de emergencia nacional.

La mandataria enfatizó la relevancia de la cooperación regional y la fraternidad entre naciones ante situaciones de desastre, asegurando que Venezuela mantendrá un monitoreo constante y apoyo a la población afectada.

Posteriormente, Rodríguez se dirigió a Italia para liderar la representación venezolana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En el marco del Foro Mundial de la Alimentación, la delegación participará en sesiones de alto nivel sobre seguridad alimentaria y transformación de sistemas agroalimentarios.

Acompañan a la presidenta encargada los ministros Miguel Pérez Pirela, Félix Plasencia y Carlos Leal Tellería, junto a un equipo técnico integrado por Oliver Blanco, Joaquín Pérez y Juan Escalona, quienes cumplirán con la agenda multilateral en la capital italiana.