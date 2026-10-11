La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este domingo 11 de octubre sobre una conversación telefónica sostenida con el jefe de Estado de Panamá, José Raúl Mulino. El propósito del diálogo fue expresar la solidaridad del Gobierno venezolano ante la emergencia sísmica que atraviesa el país vecino.
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Delcy Rodríguez se comunica con el presidente de Panamá tras sismos
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