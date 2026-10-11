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Delcy Rodríguez lleva propuesta de soberanía alimentaria a foro mundial en Roma

La delegación nacional expone ante más de 190 países los avances en materia de producción agrícola y sostenibilidad

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La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, arribó este domingo a la capital italiana para participar en el Foro Mundial de la Alimentación. Este encuentro multilateral congrega a representantes de más de 190 naciones con el propósito de debatir sobre la sostenibilidad, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria a escala global.

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A su llegada, la alta funcionaria ratificó el compromiso del Estado venezolano de garantizar la nutrición y el acceso a los rubros básicos como un derecho humano inalienable.

Durante sus primeras declaraciones, Rodríguez subrayó: ‘Estamos aquí participando en el Foro Mundial de la Alimentación, destacando la importancia que Venezuela le da a la alimentación como un derecho humano fundamental, destacando la relevancia que tienen los procesos agroproductivos que deben ser responsables con respecto de la naturaleza en todos los países del mundo’.

Balance de la recuperación productiva

En cuanto a la experiencia nacional, la mandataria realizó un balance sobre la trayectoria del país en el sector agropecuario, mencionando los hitos alcanzados en la lucha contra el hambre y los obstáculos superados a raíz de las sanciones económicas.

Asimismo, resaltó el reciente incremento en la capacidad productiva del país, con el objetivo de retomar la meta de Hambre Cero. Se espera que este lunes, Rodríguez presente formalmente ante la plenaria la propuesta venezolana enfocada en modelos agrícolas sustentables.

Con información de noticiascol.com

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