La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, arribó este domingo a la capital italiana para participar en el Foro Mundial de la Alimentación. Este encuentro multilateral congrega a representantes de más de 190 naciones con el propósito de debatir sobre la sostenibilidad, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria a escala global.
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Internacionales
Delcy Rodríguez lleva propuesta de soberanía alimentaria a foro mundial en Roma
La delegación nacional expone ante más de 190 países los avances en materia de producción agrícola y sostenibilidad
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Con información de noticiascol.com
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