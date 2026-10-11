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Sismo de magnitud 5,1 sacude la región de Arequipa en Perú

Actividad sísmica en el sur

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Imagen de la noticia: Sismo de magnitud 5,1 sacude la región de Arequipa en Perú

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La costa sur de Perú vivió una jornada de actividad sísmica este domingo, cuando un temblor de magnitud 5,1 sacudió la región de Arequipa. Este evento ocurrió apenas unas horas después de que otro movimiento telúrico, de magnitud 4,5, se sintiera en la zona vecina de Ica.

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De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo en Arequipa se originó a las 8:43 de la mañana, hora local. El epicentro se localizó a 16 kilómetros al suroeste de la localidad de Quilca, en la provincia de Camaná, con una profundidad de 47 kilómetros. A pesar de la intensidad del fenómeno, las autoridades descartaron la posibilidad de un tsunami en las costas peruanas.

Con información de NAM

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