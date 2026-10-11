Sismo de magnitud 5,1 sacude la región de Arequipa en Perú

De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo en Arequipa se originó a las 8:43 de la mañana, hora local. El epicentro se localizó a 16 kilómetros al suroeste de la localidad de Quilca, en la provincia de Camaná, con una profundidad de 47 kilómetros. A pesar de la intensidad del fenómeno, las autoridades descartaron la posibilidad de un tsunami en las costas peruanas.