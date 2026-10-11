La costa sur de Perú vivió una jornada de actividad sísmica este domingo, cuando un temblor de magnitud 5,1 sacudió la región de Arequipa. Este evento ocurrió apenas unas horas después de que otro movimiento telúrico, de magnitud 4,5, se sintiera en la zona vecina de Ica.
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Sismo de magnitud 5,1 sacude la región de Arequipa en Perú
Actividad sísmica en el sur
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Con información de NAM
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