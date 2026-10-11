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Sismos en Perú: Dos movimientos telúricos sacuden la costa sur este domingo

Actividad sísmica en el Pacífico

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La zona costera del sur de Perú experimentó una mañana de domingo marcada por la actividad telúrica. Un movimiento de magnitud 5,1 sacudió la región de Arequipa, apenas unas horas después de que un sismo de 4,5 hiciera lo propio en la provincia de Ica.

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De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento en Arequipa tuvo lugar a las 8:43 hora local (13:43 GMT). El epicentro se localizó a 16 kilómetros al suroeste de la población de Quilca, en la provincia de Camaná, con una profundidad de 47 kilómetros.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el sismo fue percibido por la ciudadanía con una intensidad entre leve y moderada. Asimismo, la Marina de Guerra del Perú confirmó que las características del movimiento no representan una amenaza de tsunami para las zonas costeras.

Movimientos en la placa de Nazca

Previo a este suceso, a las 6:36 hora local (11:36 GMT), el IGP registró un primer temblor en la provincia de Nazca, estado Ica, con una magnitud de 4,5. Dicho epicentro se situó a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona.

Hasta el momento, los organismos de Gestión de Riesgo y las autoridades de inspección técnica no han reportado víctimas fatales ni afectaciones materiales de consideración en ninguna de las localidades impactadas. Es importante recordar que la franja sur peruana se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, específicamente en la zona de fricción de la placa tectónica de Nazca, lo que explica la recurrente actividad sísmica en esta región.

Con información de noticiascol.com

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