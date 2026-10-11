La zona costera del sur de Perú experimentó una mañana de domingo marcada por la actividad telúrica. Un movimiento de magnitud 5,1 sacudió la región de Arequipa, apenas unas horas después de que un sismo de 4,5 hiciera lo propio en la provincia de Ica.
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Sismos en Perú: Dos movimientos telúricos sacuden la costa sur este domingo
Actividad sísmica en el Pacífico
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