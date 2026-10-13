Un grave incidente de seguridad sacudió este lunes al departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, cuando un vehículo cargado con explosivos detonó en las instalaciones del peaje de El Bordo. El ataque, que tuvo lugar en el sector conocido como La Depresión, dejó un saldo de tres civiles heridos y provocó la interrupción inmediata del tránsito en un tramo crítico de la carretera Panamericana.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Vía Panamericana bloqueada: Tres heridos deja carro bomba en el Cauca
Tensión en la frontera
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...