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Vía Panamericana bloqueada: Tres heridos deja carro bomba en el Cauca

Tensión en la frontera

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Un grave incidente de seguridad sacudió este lunes al departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, cuando un vehículo cargado con explosivos detonó en las instalaciones del peaje de El Bordo. El ataque, que tuvo lugar en el sector conocido como La Depresión, dejó un saldo de tres civiles heridos y provocó la interrupción inmediata del tránsito en un tramo crítico de la carretera Panamericana.

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Tras la explosión, unidades de la Brigada 29 del Ejército Nacional iniciaron un despliegue táctico para asegurar la zona, verificar la magnitud de los daños y descartar la presencia de otros artefactos peligrosos en los alrededores. Según los informes preliminares de las autoridades militares, la autoría del atentado se atribuye al bloque Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las FARC liderada por alias «Iván Mordisco».

Aunque la onda expansiva fue de gran magnitud, las fuerzas castrenses confirmaron que no se registraron bajas ni lesiones entre el personal militar desplegado en el área. Las labores de inspección continúan bajo la supervisión de la Policía Nacional y el apoyo de vigilancia aérea.

Rechazo oficial y consecuencias logísticas

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, condenó enérgicamente este acto violento contra la infraestructura nacional y se comprometió a llevar a los responsables ante la justicia. «Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse», declaró el mandatario.

El bloqueo de la vía Panamericana representa un duro golpe para la movilidad en el suroeste del país, afectando el flujo de pasajeros y el transporte de mercancías entre las ciudades de Popayán y Pasto, con repercusiones directas hacia la frontera con Ecuador.

Con información de noticiascol.com

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