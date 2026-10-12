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Abinader y Delcy Rodríguez negocian reconstrucción y acuerdos petroleros en Roma

Diplomacia en Roma

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Imagen de la noticia: Abinader y Delcy Rodríguez negocian reconstrucción y acuerdos petroleros en Roma

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Durante el pasado 12 de octubre, en el contexto del foro internacional organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, Italia, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo un encuentro estratégico con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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La agenda de trabajo se centró en temas de alta relevancia, tales como los planes de reconstrucción nacional tras los recientes eventos sísmicos, la apertura de una sede consular en Caracas y la posible adquisición de derivados del petróleo venezolano.

Asimismo, ambos representantes evaluaron estrategias para potenciar el sector agroalimentario, fomentando el intercambio de conocimientos técnicos y la implementación de sistemas de cultivo sostenibles que permitan enfrentar los desafíos del cambio climático.

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