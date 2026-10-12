Durante el pasado 12 de octubre, en el contexto del foro internacional organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, Italia, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo un encuentro estratégico con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez.
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Abinader y Delcy Rodríguez negocian reconstrucción y acuerdos petroleros en Roma
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