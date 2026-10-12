Abinader y Delcy Rodríguez negocian reconstrucción y acuerdos petroleros en Roma

La agenda de trabajo se centró en temas de alta relevancia, tales como los planes de reconstrucción nacional tras los recientes eventos sísmicos, la apertura de una sede consular en Caracas y la posible adquisición de derivados del petróleo venezolano.

Asimismo, ambos representantes evaluaron estrategias para potenciar el sector agroalimentario, fomentando el intercambio de conocimientos técnicos y la implementación de sistemas de cultivo sostenibles que permitan enfrentar los desafíos del cambio climático.