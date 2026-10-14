Venezuela despliega misión de expertos en Panamá tras devastador sismo de 7.7

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario panameño destacó la importancia de esta colaboración, señalando que la presencia de los expertos en evaluación de infraestructura será de gran ayuda para las labores de recuperación.

La delegación venezolana arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen este martes, dividida en dos grupos: un primer equipo de 34 profesionales y un segundo contingente de 17 personas que llegó en horas de la noche. El viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Hoyos, fue el encargado de recibir a los especialistas en la terminal aérea.

Juan José Ramírez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, detalló que la misión está compuesta por expertos capacitados en la evaluación de estructuras críticas, gestión de escombros y la restitución de servicios básicos. Asimismo, recordó el apoyo que Panamá brindó a Venezuela durante el terremoto de junio, reafirmando la disposición del país para colaborar en esta situación de emergencia.

Este gesto de solidaridad fue coordinado previamente por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien mantuvo una conversación telefónica con Mulino al día siguiente del desastre para ofrecer asistencia.

Según la Cancillería panameña, los 34 especialistas del primer grupo se dedicarán a la recuperación de centros educativos e infraestructuras prioritarias, mientras que el resto del equipo evaluará los daños en iglesias, carreteras y diversos sitios patrimoniales.

El sismo, cuya magnitud fue estimada en 7,7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos y en 7,5 por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, ha dejado hasta la fecha más de 11.500 personas afectadas directamente y 2.800 ciudadanos resguardados en 33 albergues temporales. Entre los daños materiales reportados se contabilizan 3.390 viviendas, de las cuales 727 fueron destruidas, además de 619 escuelas, 67 centros de salud, 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias y diversas vías y puentes en todo el territorio nacional.