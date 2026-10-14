Una intensa tormenta eléctrica, acompañada de precipitaciones torrenciales y granizo, generó una situación crítica este martes en Santiago de Chile, derivando en inundaciones considerables, la paralización del tráfico vehicular y el colapso de servicios básicos en toda la Región Metropolitana.
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Declaran alerta roja en Chile por tormentas e inundaciones
Crisis climática en el sur
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