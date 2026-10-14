La representación diplomática de los Estados Unidos ha hecho pública la apertura de postulaciones para la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI, por sus siglas en inglés). Se trata de un programa de intercambio integral, con todos los gastos cubiertos, diseñado para fortalecer las capacidades de emprendedores y líderes empresariales emergentes en toda la región latinoamericana y el Caribe durante un periodo de cinco semanas.
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Emprendedores venezolanos: La oportunidad de oro para formarse en Estados Unidos con todos los gastos pagos
Una oportunidad de formación profesional totalmente financiada para empresarios emergentes
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