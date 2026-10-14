Emprendedores venezolanos: La oportunidad de oro para formarse en Estados Unidos con todos los gastos pagos

Esta propuesta formativa combina instrucción práctica, módulos de aprendizaje en línea y sesiones presenciales. Los seleccionados tendrán la posibilidad de integrarse a una red de contactos que ya supera los 2.100 líderes empresariales en todo el continente, facilitando el intercambio de experiencias y estrategias de crecimiento.

El objetivo central de YLAI es brindar herramientas a los emprendedores para que logren escalar sus modelos de negocio, generando un impacto positivo y sostenible en el desarrollo económico de sus respectivas comunidades.

Criterios de postulación para venezolanos

Para participar en esta edición, los interesados que residen en Venezuela deben cumplir estrictamente con los siguientes requisitos: