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Emprendedores venezolanos: La oportunidad de oro para formarse en Estados Unidos con todos los gastos pagos

Una oportunidad de formación profesional totalmente financiada para empresarios emergentes

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La representación diplomática de los Estados Unidos ha hecho pública la apertura de postulaciones para la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI, por sus siglas en inglés). Se trata de un programa de intercambio integral, con todos los gastos cubiertos, diseñado para fortalecer las capacidades de emprendedores y líderes empresariales emergentes en toda la región latinoamericana y el Caribe durante un periodo de cinco semanas.

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Esta propuesta formativa combina instrucción práctica, módulos de aprendizaje en línea y sesiones presenciales. Los seleccionados tendrán la posibilidad de integrarse a una red de contactos que ya supera los 2.100 líderes empresariales en todo el continente, facilitando el intercambio de experiencias y estrategias de crecimiento.

El objetivo central de YLAI es brindar herramientas a los emprendedores para que logren escalar sus modelos de negocio, generando un impacto positivo y sostenible en el desarrollo económico de sus respectivas comunidades.

Criterios de postulación para venezolanos

Para participar en esta edición, los interesados que residen en Venezuela deben cumplir estrictamente con los siguientes requisitos:

  • Tener una edad comprendida entre los 25 y 35 años al 1 de enero de 2027.
  • Poseer la ciudadanía venezolana y residir actualmente en el país.
  • Acreditar al menos dos años de experiencia liderando su propia empresa con fines de lucro.
  • Demostrar un nivel profesional de dominio del idioma inglés, tanto en comprensión lectora como en expresión oral y escrita.
Con información de noticiascol.com

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